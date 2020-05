Zlatan Ibrahimovic al Bologna, la frenata di Di Vaio: "Non è in forma. Poi, l'aspetto economico"

19 maggio 2020 a

Zlatan Ibrahimovic al Bologna per concludere la carriera? A frenare è Marco Di Vaio, storica bandiera del club nonché attuale capo degli osservatori. Il futuro dello svedese appare ormai già segnato con il Milan, che intende scaricarlo non appena questa stagione verrà dichiarata ufficialmente conclusa. Allora hanno ripreso a circolare le voci che vorrebbero Ibra a Bologna per chiudere la carriera, dato che con Sinisa Mihajlovic c’è un feeling particolare. Di Vaio però non sembra particolarmente tentato dalla suggestione Zlatan: “Al momento il mercato è un tema lontano e distante dai nostri pensieri, del resto in giro non c’è molto da vedere. Ibra? Non l’ho visto in forma ultimamente e poi c’è anche l’aspetto economico da considerare”. Insomma, per lo svedese le porte dell’Italia potrebbero essersi chiuse definitivamente, a meno che non dovesse riprendere la stagione bruscamente interrotta a causa del coronavirus.

