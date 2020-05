Francesco Totti e il trasferimento al Real Madrid: "Ero convinto all'80%, che cosa mi avevano offerto"

19 maggio 2020 a

“La Roma è un sogno che mi sono tenuto stretto. Ho detto no al Real Madrid anche se Ilary mi spingeva ad andare”. Francesco Totti ha parlato a ruota libera in un’intervista ad una rivista spagnola e si è soffermato in particolare su quella volta nel 2003 in cui è stato ad un passo dal trasferimento ai blancos. “Mi restava un anno di contratto - ha raccontato - ci sono stati alcuni problemi con il presidente per altri motivi, non miei personali. E il Real mi offriva qualsiasi cifra per andare lì. Complessivamente qualcosa come venti, venticinque milioni. Avevo una convinzione di andare dell’80%. Mi hanno offerto molto, qualsiasi cosa, anche la 10 di Figo, che avrebbero venduto all’Inter. Ci ho pensato molto, alla fine Sensi mi ha parlato, abbiamo chiarito tutto e sono rimasto. Ho avuto la sensazione di fare qualcosa di diverso da quello che fanno normalmente gli altri, che non respingono club di questo tipo. Mi sentito un grande giocatore e allo stesso tempo diverso. Con l’amore verso una maglia”.

