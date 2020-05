Claudio Lotito, le allusioni su Juve-Inter: "L'avete vista tutti", interviene la procura

25 maggio 2020 a

a

a

“Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista tutti”. Questa frase espressa da Claudio Lotito in un’intervista a Repubblica è finita nel mirino della procura federale: se dovesse procedere, il presidente della Lazio rischierebbe il deferimento per la sua allusione che potrebbe essere ritenuta un giudizio o un rilievo lesivo della reputazione di persone, società e organismi operanti in ambito Coni, Figc, Uefa e Fifa. Se Lotito dovesse andare fino in fondo e rivelare qualcosa di specifico su Juventus-Inter dell’8 marzo, l’ultima partita pre-lockdown che ha permesso ai bianconeri di salire in cima alla classifica, verrebbe aperto un fascicolo sull’incontro. In caso contrario il deferimento può essere un’opzione concreta, e non sarebbe neanche il primo per il presidente biancoceleste.

"Non vedo perché coinvolgere l'Inter": Lotito vuole la finale scudetto Juve-Lazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.