Faustino Asprilla, "Hernan Crespo a digiuno di gol? Non faceva sesso. Poi gli ho presentato una amica"

25 maggio 2020 a

a

a

Faustino Asprilla ha raccontato un retroscena del suo periodo a Parma, quando aiutò Hernan Crespo a sbloccarsi dal digiuno di gol che lo aveva colpito in quel periodo. "I primi mesi era massacrato dalle persone e non riusciva a metterli a tacere. Era disperato, così Gustavo Mascardi (il suo agente, ndr) mi ha chiamato dicendomi: 'Il ragazzo è impaurito, puoi andare a parlare con lui?'. Quando lo vidi gli feci una domanda: 'Da quanto tempo non fai l’amore?'.

"Con sei ragazze fino alle cinque del mattino": Asprilla, la confessione imbarazza Cannavaro

Lui mi rispose: 'Sei mesi'. Avevo un’amica colombiana, così gliela presentai e iniziarono a uscire insieme, a fare l’amore e da lì in poi non smise più di segnare. Il problema era che non faceva l’amore”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.