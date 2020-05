Ronaldinho, Pablo Alvarez: "Mi diede la maglia e mi chiese, per favore non picchiarmi più"

27 maggio 2020 a

a

a

Riavvolgere il nastro fino agli anni trascorsi da Ronaldinho al Milan in Serie A. Anni in cui il brasiliano aveva un vero e proprio incubo: Pablo Avarez, ex difensore del Catania, dove ha disputato 11 presenze. Quest'ultimo, nel corso del programma radiofonico argentino Crack Deportivo, ha raccontato un aneddoto sul Gaucho: "Durante l'intervallo di Milan-Catania a San Siro, stavamo andando negli spogliatoi e nel tunnel Ronaldinho si avvicinò a me, si tolse la maglia e mi disse: Tieni, Alvarez. Per favore, non picchiarmi più. Lui era un giocatore impossibile da fermare, era impeccabile, uno dei migliori della storia". E insomma, per provare a fermarlo, Alvarez pestava come una fabbro...

Milan, sospiro di sollievo per Ibrahimovic: tendine d'Achille integro, la stagione non è finita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.