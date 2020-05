Serie A, Arturo Diaconale difende Claudio Lotito dalle critiche e dagli attacchi

29 maggio 2020 a

Arturo Diaconale, intervenuto a Radio Punto, difende Claudio Lotito "Sicuramente, che ci sia l'intenzione di fargliela pagare, è un dato di fatto oggettivo. Cairo ha una grande potenza, anche gli Agnelli, Lotito vuole giocare ad armi pari in un sistema in cui c'è una sproporzione di armi. Il suo attivismo è un modo per avere garanzia rispetto a questa disparità", spiega il responsabile comunicazione della Lazio.

Diaconale è convinto che il presidente della Lazio sia sotto osservazione: "Non credo ai complotti, però credo a quello che diceva Agatha Christie: quando gli indizi sono numerosi, diventano prove. Che ci sia una certa volontà, da parte di qualcuno, di depotenziare e mettere in condizioni difficili Lotito, è un dato difficilmente contestabile. Non credo alla santità delle persone, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Si vuol far pagare a Lotito questa pretesa di giocare ad armi pari, questa è la mia impressione. Mi auguro che non si riesca, ma mi auguro anche una parità".

