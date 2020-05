Juventus, sfumato Icardi Sarri ha già pronta l'alternativa: un nome a sorpresa

31 maggio 2020 a

Con Mauro Icardi ormai riscattato dal Psg, la Juventus deve virare in fretta su un altro bomber di alto profilo per la prossima stagione. Secondo radiomercato, l'uomo caldeggiato da mister Maurizio Sarri sarebbe Milik, spilungone in uscita dal Napoli dal grande talento ma frenato sempre da infortuni sul più bello. Aurelio De Laurentiis lo valuta 50 milioni di euro, i bianconeri puntano allo sconto e Fabio Paratici, uomo mercato di Andrea Agnelli, avrebbe individuato cinque possibili contropartite tecniche da inserire nell'affare: secondo Tuttosport, si tratta di Daniele Rugani, Cristian Romero (in prestito al Genoa), Luca Pellegrini (al Cagliari), Rolando Mandragora (sarà riacquistato dall'Udinese) e Juan Cuadrado.

