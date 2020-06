Lautaro Martinez, addio Inter: il fondo aiuta il Barcellona, ecco i 111 milioni per la clausola

01 giugno 2020 a

Il Barcellona vuole regalare Lautaro Martinez a Lionel Messi e sta cercando di mettere insieme la somma necessaria. Perché le intenzioni dell'Inter sul Toro sono chiare da tempo: sarà ceduto soltanto se qualcuno pagherà la clausola rescissoria di 111 milioni di euro.

Secondo Repubblica, il Barça ha torvato dei partner finanziari che sono pronti ad affiancare il club catalano nell'affare Lautaro per raggiungere la fatidica soglia della clausola interista. Ovviamente ai catalani serviranno anche cessioni, come quelle di Coutinho o Semedo, per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. L'Inter attende e ha già chiare le strategie: i nomi sono quelli di Cavani, Chiesa e Cunha, oltre al rinforzo a centrocampo che porta a Tonali.

