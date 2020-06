Mario Balotelli perde anche la faccia: vuole 400mila euro di danni dal Brescia

02 giugno 2020 a

Tra Mario Balotelli e il Brescia potrebbe finire in tribunale "Una scommessa persa di brutto", ha detto il presidente Cellino per definire la parabola dell'attaccante con le Rondinelle: una stagione con pochissimi alti e moltissimi bassi, fino a che Balotelli nei giorni scorsi non si è presentato al campo di allenamento. Frattura insanabile. E ora, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata una richiesta di risarcimento danni da parte di Balotelli al club per 400mila euro circa, questo perché il club vuole la risoluzione del contratto per scarsa professionalità del giocatore. Entro fine settimana potrebbe arrivare la risoluzione unilaterale del contratto, decisa ovviamente dal Brescia. Cellino ne parlava al Corriere dello Sport qualche giorno fa: "Non vorrei arrivare alla rescissione, spero di non essere costretto a farlo". E invece probabilmente così sarà. E Balotelli potrebbe anche avere la faccia tosta di fare causa al Brescia.

