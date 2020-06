Gennaro Gattuso, la tragedia: morta la sorella Francesca a soli 37 anni

02 giugno 2020 a

Grave lutto per Rino Gattuso, che ha perso la sorella Francesca, di soli 37 anni. La donna era stata ricoverata ad inizio febbraio a Varese in seguito ad un malore. Un vero dramma per l’allenatore del Napoli, al quale stanno giungendo le condoglianze di tutto il mondo del calcio, e non solo. La sorella si era sentita male il 3 febbraio scorso nella sua casa di Gallarate: Gattuso non si presentò alla conferenza successiva la sfida con la Sampdoria e partì subito per raggiungerla all’ospedale di Busto Arsizio, dove era stata portata in codice rosso. Dopo un intervento, si trovava in terapia intensiva: l’ex rossonero ha ricevuto la notizia mentre conduceva l’allenamento del Napoli sul campo di Castel Volturno.

