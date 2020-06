Juventus, il piano di Maurizio Sarri: ritrovare Jorginho per far partire Pjanic

02 giugno 2020 a

Maurizio Sarri sta studiando una nuova Juventus con giocatori con cui si è già trovato bene in carriera, come è accaduto a Napoli per Jorginho. L'italo-brasiliano è oggi un perno del Chelsea. Il centrocampista però sta valutando l'idea di tornare in Serie A. Sarri potrebbe così lasciar partire Pjanic. L'idea dello scambio con Arthur, scrive il Giorno, sembra infatti difficile, visto che il brasiliano non vuole lasciare la Catalogna.

Più difficile, invece, che i bianconeri puntino su Tonali. Non significa però che Paratici si sia ritirato dalla corsa per il talento del Brescia, su cui c'è l'Inter, semplicemente verrà valutato come ulteriore innesto nel momento in cui dovesse partire qualcun'altro in mediana.

