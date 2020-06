L'Atalanta studia il colpo Nainggolan: il triangolo con Inter e Roma

05 giugno 2020 a

A 32 anni Radja Nainggolan ha scoperto di essere desiderato da diverse squadre di Serie A, tra l’altro tutte di un certo profilo. Il centrocampista è in prestito al Cagliari, ma al termine della stagione tornerà all’Inter, che non esclude la possibilità di tenerlo: dopo averlo mandato via un anno fa, Conte sarebbe pronto ad accoglierlo per aggiungere qualità nelle rotazioni del centrocampo. Nelle scorse settimane si è parlato di un interessamento della Roma, la squadra che è nel cuore di Nainggolan e che sarebbe pronta a riprenderlo dopo averlo venduto all’Inter.

Ma la new entry nella corsa al Ninja è l’Atalanta: stando alle ultime indiscrezioni, i bergamaschi avevano già pensato al colpo l’estate scorsa, ma il belga preferì tornare in Sardegna in prestito al Cagliari: l’ostacolo per il trasferimento al club di Percassi è l’ingaggio da 4 milioni, ma non sembra insormontabile. Secondo l’Eco di Bergamo, il 32enne verrebbe impiegato da jolly offensivo: il costo del cartellino si aggira sui 20 milioni e non appare un problema per l’Atalanta, che però deve trovare una soluzione per l’ingaggio, dato che al momento Nainggolan guadagna il doppio dei giocatori più pagati tra le file bergamasche.

