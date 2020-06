Champions League, la finale "a casa" di Cristiano Ronaldo? Quasi ufficiale, la Juve spera

07 giugno 2020 a

La voce pare essere sostanzialmente certa: la finale della Champions League 2019-20 si giocherà a Lisbona, in Portogallo. La voce viene rilanciata dalla Bild, secondo cui la città lusitana avrebbe superato la concorrenza di Francoforte e Mosca, dopo l'addio a Istanbul. Il tutto, ovviamente, a porte chiuse. La decisione verrà ufficializzata in occasione dell'Esecutivo Uefa del prossimo 17 giugno, quando verrà dato anche l'ok alle inedite final-eight. Secondo la Bild il Portogallo soddisfa le richieste dell'Uefa anche per il numero di stadi richiesti. L'Uefa è intenzionata a far ripartire la massima competizione europea per club ad agosto con i quattro ottavi di finale che sono ancora in sospeso a causa dello stop per il coronavirus, un un rush mozzafiato che potrebbe portare Cristiano Ronaldo a giocare una finale con la Juventus nella sua terra d'origine. Almeno, questa è la speranza dei tifosi bianconeri.

