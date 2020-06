Ferrari, il boss della Indycar annuncia: "Abbiamo parlato con Maranello per il 2022"

07 giugno 2020 a

a

a

"Forse ne avete sentito parlare: abbiamo avviato discussioni con la Ferrari. Potrebbero essere interessati ad entrare nel nostro campionato, magari nel 2022, con l'introduzione del nuovo regolamento tecnico e molte novità a livello di motore". Lo rivela il nuovo boss della Indycar Roger Penske. Lo scorso autunno si è aggiudicato l'Indianapolis Motor Speedway e la sua 500 Miglia. Ora però vuole la Ferrari.

"Un posto in Mercedes". Binotto, fonti private su Vettel: ultimo anno in Ferrari, poi passa ai 'nemici'

. Se ne parla da un mese circa, scrive Sportmediaset. Da quando prima la discussione intorno al Budget Cap 2021-2025 e poi l'approvazione del piano quinquennale del tetto di spesa per Formula Uno, ha costretto le Case impegnate nel Mondiale a progettare le contromosse e (come nel caso della Ferrari) a prendere in considerazione programmi alternativi, allo scopo di salvaguardare i propri investimenti ed il proprio personale a rischio esubero. Certo ciò comporterebbe l'addio alla Formula 1 almeno per quanto riguard ala scuderia ufficiale, Sarebbe un colpo clamoroso, ma tutto è ancora da decidere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.