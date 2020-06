Silvio Berlusconi, Monza promosso in serie B: "Mai avuto dubbi, ora puntiamo al vertice"

08 giugno 2020 a

Il consiglio della Federcalcio ha confermato la chiusura della stagione regolare della Lega Pro. Di conseguenza Monza, Vicenza e Reggina hanno ottenuto la promozione in Serie B: tutte e tre erano largamente in testa ai rispettivi gironi, il salto di categoria era ormai diventato una pura formalità. “Il mio Monza in B? Mai avuto dubbi”, ha dichiarato Silvio Berlusconi: “È partito in testa e lì è sempre rimasto, aumentando via via il vantaggio fino a 16 punti alla 27esima giornata quando abbiamo dovuto fermarci”. Il presidente adesso festeggia, ma è consapevole che è soltanto la realizzazione del primo passo di un sogno: “Allestiremo una squadra per puntare al vertice della Serie B. La promozione dipende da tanti fattori, alcuni dei quali imprevedibili. Quelli prevedibili faremo del nostro meglio per sfruttarli a nostro vantaggio”.

