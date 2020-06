MotoGp, la Wada ricorre in appello: chiesti 4 anni di squalifica per Andrea Iannone

09 giugno 2020 a

a

a

La Wada, l'Agenzia mondiale antidoping ha pesentato appello al Tribunale Arbitrale per lo Sport in merito alla sentenza di condanna per Andrea Iannone. L'Agenzia chiede un inasprimento della pena, da 18 mesi a 4 anni. Al momento non è stata fissata alcuna udienza: i tempi delle procedure sono in corso di definizione.

"Mondiale a metà? Sarà strano, ma meglio di niente": Valentino Rossi è pronto alla gara

Iannone era stato sospeso lo scorso 17 dicembre dopo una riscontrata positività a uno steroide anabolizzante (il Drostanolone) e tre mesi dopo era arrivata la decisione della Corte Disciplinare Internazionale della FIM: un anno e mezzo di sospensione. La stessa sentenza aveva però riconosciuto che la positività alla sostanza era frutto di una contaminazione alimentare, Interpretazione, scrive Sportmediaset.it, che però non ha convinto la Wada

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.