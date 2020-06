Milan, Gianni Rivera si candida come allenatore: "Se hanno bisogno di una mano, sono pronto"

10 giugno 2020 a

Lo scorso settembre ha conseguito il patentino da allenatore Uefa Pro e la conseguente abilitazione ad allenare anche le squadre dei massimi campionati europei. Gianni Rivera a 76 anni non rinuncia alla suggestione di allenare il Milan e avanza la sua candidatura in un’intervista concessa al settimana Oggi: “Quando giocavo non ho mai guardato gli altri. Avevo una mia idea di calcio offensivo e mi piacerebbe metterla in pratica. Sì, ho preso da poco il tesserino e posso allenare. Anzi, se il Milan ha bisogno di una mano, io sono qua”. Ironico ma fino a un certo punto, chissà che Rivera non possa stuzzicare almeno la fantasia del club e dei tifosi rossoneri: il futuro di Stefano Pioli è in bilico, ma probabilmente il suo successore sarà il tedesco Ralf Rangnick.

