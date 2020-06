Giampiero Mughini e Juve-Milan: "Di un Ronaldo così mediocre sentivamo il bisogno?". Torna il calcio, parole commoventi

13 giugno 2020 a

Gli italiani riabbracciano il calcio e Giampiero Mughini gode. Ultrà juventino, si è guardato la semifinale di ritorno di Coppa Italia e ha gioito non tanto per il risultato (un mediocre 0-0. che però ha portato i bianconeri in finale) ma per l'evento in sé, doop 100 giorni di blackout da coronavirus. "Ci aspettavamo di più, volevamo di più, un Ronaldo così mediocre non ne sentivamo il bisogno? - si domanda in una lettera aperta a Dagospia -. No, era davvero impossibile aspettarsi molto di più. Giocatori che non tastavano il campo e l’agone da più di tre mesi, uno stadio gelido che non accompagna le giocate e gli sprint, uno dei 22 in campo (Dybala) che s’era fatto 40 giorni di Covid". E allora? Ne esce un messaggio esistenziale, adatto a questi tempi duri: Perché "è un pezzetto non piccolo della nostra vita ante-Covid che resuscita". "Prendiamoci quel che possiamo, quando possiamo e se lo possiamo. Auguri a tutti voi, miei concittadini che barcollate in un mondo di cui non sappiamo più nulla".

