Gazzetta dello Sport, gaffe in prima pagina: servizio su Pellegrini della Roma, ma la foto è della Brignone

Gaffe in prima pagina alla Gazzetta dello Sport. Lo strillo del servizio su Lorenzo Pellegrini, centrocampista rampante della Roma, è molto interessante, Ma i tifosi giallorossi e gli appassionati di calcio in generale non potranno aver fatto meno di notare un particolare piuttosto bizzarro: la foto è quella di Federica Brignone, campionessa dello sci azzurro. Che col pallone e con Pellegrini, ovviamente, c'entra nulla. Il commento più gentile sui social per la gloriosa Rosea è un ironico "è 'na foto de st'inverno". E qualcuno, se la ride anche Dagospia, tira in ballo persino il famigerato algoritmo di Gravina. Che sia stata sua la colpa?

