Ferrari, Jean Todt su Leclerc e Sainz: "Prima e seconda guida? Tutte caz***, dopo 4 o 5 Gp..."

Venti giorni al primo Gp della stagione di Formula 1, e Jean Todt presidente della Fia, ma anche ex ad e direttore generale della Ferrari, parla in una lunga intervista al Corriere della Sera, anche del futuro del Cavallino rampante e del duo di piloti giovanissimi: il riconfermato Charles Leclerc (22 anni) e il nuovo arrivato Carlos Sainz jr (25).

La Ferrari scommette su una coppia giovane. Non è un azzardo? "L’automobilismo è una combinazione fra uomo, macchina e squadra. L’unica alchimia che può funzionare è quella che unisce tutto per vincere. Senza uno di questi elementi gli altri non funzionano, lo abbiamo già visto", replica Todt. Ma come si decide chi fa il secondo pilota? Sainz ha detto che non sarà la spalla di Leclerc. "Lo chieda a Binotto non a me. Numero uno, numero due. Sono tutte c... Chi sta davanti all’altro dopo 4-5 gare stabilisce le gerarchie. Vale in tutte le squadre", conclude Todt che con la casa di Maranello ha vinto sei Mondiali per piloti (5 con Michael Schumacher e uno con Kimi Raikkonen) e ben otto campionato mondiale costruttori.

