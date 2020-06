Cristiano Ronaldo, bomba dalla Spagna: "Addio Juventus, 120 milioni per riportarlo in Premier League"

16 giugno 2020 a

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione clamorosa su Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano As, il Chelsea avrebbe l’intenzione di riportare il fenomeno portoghese in Premier League, dove ha lanciato la sua carriera tra le file del Manchester United. Il club londinese sarebbe disposto ad offrire fino a 120 milioni per convincere la Juventus a cedere il suo gioiello più prezioso: una cifra enorme che potrebbe far vacillare i bianconeri, considerato anche il fatto che CR7 ormai non è più un calciatore di primo pelo. In più a Torino devono far quadrare i conti post-coronavirus e una cessione del genere potrebbe aiutare molto, anche se poi a livello di immagine e di marketing la perdita sarebbe molto dolorosa a livello mondiale. Ovviamente per non si tratta di una semplice indiscrezione, però il fatto che già inizino a circolare voci su Ronaldo lontano dalla Juve potrebbe far presagire un’estate calda in casa Juve.

