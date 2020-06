Serie A, il Verona stende il Cagliari e vede l'Europa: tutto nel primo tempo, decisive due espulsioni

21 giugno 2020 a

Il Verona batte 2-1 il Cagliari nel secondo recupero della Serie A, in campo 103 giorni dopo l’interruzione a causa dell’epidemia da coronavirus. Succede quasi tutto nel primo tempo: la mezz’ora iniziale è di tutta marcata dalla squadra di Juric, che gioca a memoria come se lo stop forzato non fosse mai esistito. E così arriva la doppietta di Di Carmine, che apre le marcature al 14esimo e raddoppia al 26esimo. A complicare la partita al Verona arriva però il rosso diretto a Borini: decisivo l’intervento del Var, il giocatore gialloblu nel contrasto con Rog prende prima il pallone, ma l’impatto con la tibia dell’avversario è molto duro. Poco dopo, al 43esimo, Simeone accorcia le distanze e riapre i giochi. Nella ripresa il Verona resiste, ma paradossalmente soffre di più quando viene ristabilita la parità numerica per l’espulsione di Cigarini (doppio giallo): il Cagliari non capitalizza le occasioni e così per Zenga l’esordio è amaro.

