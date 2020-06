Juventus, Sarri fa fuori Pjanic: screzio in allenamento e panchina

21 giugno 2020 a

Un grosso caso alla Juventus: Miralem Pjanic, fatto fuori da Maurizio Sarri mentre si rincorrono le voci sul suo passaggio al Barcellona. Il centrocampista bosniaco, anticipa La Stampa, non sarà in campo contro il Bologna alla ripresa del campionato. Il mister toscano ha trovato deludenti le performance in Coppa Italia contro Milan e Napoli: spazio a Betancur con Ramsey, i due titolari. L'esclusione prova ancora una volta il difficile rapporto tra i due (restò in panchina anche nella partita con l'Inter). Nel corso della settimana, inoltre, tra i due ci sarebbe stato un episodio di tensione tra i due in allenamento. Insomma, non c'è feeling. E Sarri lo lascia in panchina.

Il clamoroso ritorno di Allegri? Juventus, la voce esplosiva: ciao-ciao Sarri

