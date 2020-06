Diego Maradona sbronzo marcio: balla con l'ex fidanzata, cala pantaloni e mutande. E...

23 giugno 2020 a

In un video Diego Maradona improvvisa un ballo casalingo insieme all'ex Verónica Ojeda. Ingrassato, nelle immagini l'ex Pibe de Oro fatica a muoversi e anche a parlare in preda ai fumi dell'alcol. Nella clip poi si abbassa i pantaloni mostrando il sedere tra le risate dei presenti. Una scena che ha suscitato grande clamore. Tutto, scrive Sportmediaset, è andato in scena proprio nel giorno dell'anniversario del celebre "Gol del Secolo" segnato da Diego nel 1986 contro l'Inghilterra.

Quando è stato girato il video in questione? È questa la domanda che tutti in Argentina si fanno. La presenza della ex e la partita trasmessa in tv farebbero pensare ad un video che risalga a un anno fa, ma in tanti in Sudamerica sono pronti a giurare che il video risalga a qualche giorno fa. Il che significherebbe una violazione della quarantena ancora in corso per Maradona, a oggi allenatore del Gimnasia in Argentina.



