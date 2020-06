Novak Djokovic positivo al coronavirus: la follia del suo tour costa un nuovo focolaio?

23 giugno 2020 a

A volte certe esperienze bisogna provarle sulla propria pelle per comprenderle pienamente. Chissà se Novak “No-vax” Djokovic ha cambiato idea sul coronavirus dopo essere risultato positivo. Il campione serbo, numero uno del circuito tennistico, stavolta l’ha combinata grossa: pur di dimostrare a tutti i costi che questo Covid non è poi una gran cosa, è finito per prenderselo nel torneo organizzato in prima persona. L’Adria Tour doveva essere un’esibizione tra Belgrado e Zara, ma è finito anzitempo a causa della positività di quattro tennisti più il padrone di casa Djokovic. Che ne esce con le ossa rotte dal punto di vista mediatico: per mesi ha condotto in prima persona un’accesa battaglia con i vertici del circuito che vogliono imporre l’obbligo di vaccino, se e quando sarà disponibile. In più per gli Us Open, fissati ad agosto, sono previste regole molto ferree per annullare il rischio di contagio. Regole che Djokovic ha detto chiaramente di non voler rispettare, arrivando a minacciare un forfait clamoroso in quel di New York. Chissà se la positività al virus basterà per farlo ragionare, visto che è bastato un piccolo evento per accedere un focolaio nel mondo del tennis.

