Alex Zanardi, la lettera di Papa Francesco: "Con la tua disabilità una lezione di umanità"

"Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso". Papa Francesco prende carta e penna e scrive alla Gazzetta dello Sport rivolgendosi ad Alex Zanardi. Il 53enne bolognese, ex pilota di F1 e campione paralimpico di handbike, è ancora in gravissime condizioni all'ospedale di Siena dopo il drammatico scontro con un camion venerdì scorso, durante una staffetta su strada in Val d'Orcia.

"Attraverso lo sport - è il pensiero del Pontefice - ha insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta". "In questo momento tanto doloroso - conclude la sua missiva - le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente, Francesco".

