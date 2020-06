Leeds, disastrosa gaffe: sugli spalti anche il cartonato di Osama Bin Laden

25 giugno 2020 a

Una imperdonabile gaffe per il Leeds, il celebre club calcistico britannico che attualmente milita in seconda divisione. Come tutte le squadre, deve fare i conti con le porte chiuse a causa del coronavirus. E come molti club, ecco che sugli spalti è stato deciso di piazzare dei cartonati, meglio di niente insomma, un tentativo di far sembrare lo stadio un po' meno vuoto. Peccato che tra questi cartonati ve ne sia uno davvero sbalorditivo, inaccettabile: quello di Osama Bin Laden. Già, perché il Leeds aveva chiesto di ai tifosi di caricare sul sito della società le loro foto per farne appunto dei cartonati, e qualcuno ha caricato l'immagine dello sceicco del terrore. Peggio ancora, nessuno se ne è accorto, se non troppo tardi. Marcelo Bielsa è stato costretto a scusarsi con i tifosi.

