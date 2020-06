Alex Zanardi, attesa per la perizia sul sistema Gps della handbike: le tre ipotesi della Procura

25 giugno 2020 a

a

a

Per far luce sull'incidente di Alex Zanardi e sull'andatura dell'handbike, i carabinieri hanno prelevato dei dati dal sistema Gps del ciclista che pedalava accanto all'ex pilota poco prima dello schianto. Le registrazioni dovrebbero servire per chiarire l'ora esatta dello scontro col camion, il dislivello compiuto dalle biciclette e la frequenza di pedalata.

"Stop a nuovi bollettini". Alex Zanardi, l'inquietante svolta da ospedale e famiglia dopo la quinta notte in terapia intensiva

La "scatola nera" del computer di bordo di Marcello Bartolozzi, che viaggiava a fianco del campione venerdì scorso al momento dell’impatto, potrebbe essere decisiva per stabilire cosa è accaduto a Zanardi. Dai dati in mano agli investigatori, scrive Sportmediaset, si potranno ricavare informazioni fondamentali per stabilire la velocità a cui viaggiava Alex e i motivi per cui ha perso il controllo del mezzo finendo contro il camion dopo una curva. Al momento sarebbero tre le ipotesi al vaglio della Procura: una frenata improvvisa, velocità eccessiva o un problema tecnico al mezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.