Achraf Hakimi, un acquisto "Real" dell'Inter: capolavoro Marotta, quanto costa l'operazione

Suning batte subito un colpo sul mercato ed è uno di quelli assolutamente importanti. Beppe Marotta ha concluso la trattativa per Achraf Hakimi, esterno marocchino classe 1998 che si è messo in evidenza per un’eccellente stagione con il Borussia Dortmund. Il calciatore è di proprietà del Real Madrid, ma verrà acquistato dall’Inter per circa 40 milioni di euro più bonus. Hakimi è una delle sorprese della stagione ed è esattamente l’interprete moderno e offensivo che fa al caso della squadra di Antonio Conte. I nerazzurri hanno imbastito la trattativa in gran segreto durante i mesi caratterizzati dalla pandemia da coronavirus e ora sono pronti a mettere tutto nero su bianco. Nonostante Hakimi sia uno degli esterni di destra più promettenti del calcio mondiale, il Real nel ruolo è già coperto con Carvajal e quindi ha deciso di cederlo per garantirsi una plusvalenza eccellente. Ci guadagnano tutti, ma soprattutto l’Inter che mette a segno un colpo di assoluto livello.

