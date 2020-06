Alessandro Del Piero e Paolo Ziliani, scontro durissimo: "Slogan indecoroso, la rovina del calcio italiano"

28 giugno 2020 a

Clamoroso botta e risposta tra Alessandro Del Piero e Paolo Ziliani. L'ex capitano della Juventus, su Twitter, ricorda come esattamente 27 anni fa, il 28 giugno 1993, "il Presidente Boniperti mi faceva firmare il mio primo contratto e mi ricordava che 'vincere non è importante, è la unica cosa che conta'". Una massima entrata nella storia e rappresentativa della mentalità bianconera. Ma Ziliani, penna del Fatto quotidiano sempre molto duro con la Signora, risponde in maniera brutale: "Con tutto il rispetto, quell'insegnamento, quello slogan, è indecoroso e sorprende che una persona intelligente come lei ne faccia il più caro dei suoi ricordi. Sdogana Moggi e avalla rovina del calcio italiano, tuttora in atto. A 45 anni ci vorrebbe un salto di qualità". Esagerato? Giudicate voi.

