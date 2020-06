Serie A, l'Atalanta continua a vincere: Zapata e un doppio Muriel stendono una bella Udinese: 2-3

28 giugno 2020 a

La dura legge degli ex. Grazie ai gol di Duvan Zapata e Luis Muriel, l'Atalanta espugna la Dacia Arena di Udine e prosegue nella sua marcia inarrestabile verso la qualificazione alla prossima Champions League. Terza vittoria consecutiva dopo la ripresa per l'Atalanta, che si conferma autentica macchina da gol: 10 in tre partite. Scatenati oggi i due attaccanti colombiani, con Zapata che sblocca il risultato e sale a 14 gol in stagione. Poi ci pensa Muriel a chiudere la partita, con una doppietta da subentrato che lo issa a quota 15 reti in stagione come Ilicic.

Non bastano all'Udinese una doppietta del mai domo Lasagna (6 gol stagionali) e le super parate di Musso. I friulani restano impelagati in piena zona retrocessione. La Dea torna in campo a Bergamo giovedì alle 19.30 per la sfida contro il Napoli che ha battuto la Spal 3-1. I friulani, stesso giorno ma alle 21.45, sfideranno la Roma all'Olimpico.

