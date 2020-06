Formula 1. le Frecce d'Argento della Mercedes diventano nere per Black Lives Matter. Hamilton ringrazia

29 giugno 2020 a

Mercedes annuncia sul proprio sito che al via della stagione di Formula 1, che partirà con le prove libere venerdì prossimo, la scuderia si presenterà con il nuovo colore, scelto in segno di solidarietà con la campagna Black Lives Matter. Il colore nero delle Mercedes resterà per tutto il mondiale 2020. "Dall'ultima volta che ci siamo visti, a Melbourne (dove il campionato non è partito) sono cambiate molte cose", scrive la Mercedes. E non è solo la pandemia ad aver stravolto tutto: "Nelle ultime cinque settimane, il movimento Black Lives Matter ha fatto luce su quanto abbiamo bisogno di misure e azioni per combattere il razzismo e tutte le forme di discriminazione".

Lewis Hamilton si è detto contento: "Ho sperimentato personalmente cosa sia il razzismo "È molto importante capire questo momento e utilizzarlo per educare noi stessi, sia che si tratti di un individuo, di un marchio o un'azienda e che si possano apportare cambiamenti reali e significativi quando si tratta di garantire l'uguaglianza e l'inclusione", ha commentato l'impegno della scuderia.

