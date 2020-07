Alex Zanardi, "si intravede uno spiraglio": il ritornello dei medici sul risveglio dell'ex pilota di F1

01 luglio 2020 a

“Si intravede un viottolo, uno spiraglio, una speranza di cura”. È quanto filtra su Alex Zanardi dal team che lo sta curando. L’ex pilota di Formula 1 è stato sottoposto ad un secondo intervento neurochirurgico e le sue condizioni cliniche sono stazionare, anche se il quadro rimane grave dal punto di vista neurologico. In accordo con la famiglia, l’ospedale di Siena non renderà noti altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi: una scelta giusta per rispetto delle persone care a Zanardi, anche perché ora bisogna solo aspettare. Il ritornello dei medici è che bisogna vedere se, quando e come si risveglierà Alex. Evoluzione delle cose che è attesa anche dalla procura di Siena: l’inchiesta sull’incidente è nella fase delle perizie, ma gli inquirenti non sembrano aspettarsi molto da queste perizie.

La tac che cambia tutto: Zanardi di nuovo sotto i ferri, condizioni gravi

