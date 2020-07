Moto Gp, Fabio Quartararo rischia una penalità: la soffiata sul test proibito

Fe.St 04 luglio 2020 a

Fabio Quartararo dovrà comparire davanti ai commissari della Fim ad Jerez in occasione della partenza del Motomondiale (via il 19 luglio). Il ventunenne, astro nascente della Yamaha (dal 2021 sostituirà Valentino Rossi nel team ufficiale), è accusato di aver violato il regolamento sulle attività consentite ai piloti fuori stagione. Quartararo, infatti, avrebbe svolto un test a fine giugno al circuito Paul Ricard utilizzando una Yamaha R1 con diverse componenti da competizione. A denunciare l'accaduto sarebbe stata una Casa rivale (non ancora nota) dopo che lo stesso pilota del Team Petronas aveva pubblicato sui suoi profili social le foto della moto modificata (in particolare montava freni in carbonio e aveva variazioni all'elettronica). Probabile che il francese venga punito con una reprimenda, ma non è esclusa una penalità per il primo appuntamento del Mondiale. Il caso del test malandrino non riguarda solo Fabio Quartararo. Tramite un comunicato stampa datato 2 giugno, la Fim avrebbe accertato la violazione da parte di due piloti, uno di Moto3 e uno di Moto2. Il comunicato però non fa nomi e cognomi.

