Milan, indiscrezione clamorosa: cacciano subito Stefano Pioli? Gazidis ci pensa

04 luglio 2020 a

a

a

Voci clamorose in casa-Milan, con Stefano Pioli che sarebbe a un passo dall'esonero. Una cacciata che potrebbe concretizzarsi al termine di tre partite difficilissime per i rossoneri: Lazio, Juve e Napoli. Un calendario da incubo, insomma. E così, secondo Il Giornale, Ivan Gazidis potrebbe anticipare l'arrivo di Ralf Rangnick in panchina, il tedesco e "promesso sposo" del Milan. Una mossa, nel caso, estrema, figlia di un momento complicato per i rossoneri, nella palude ormai da anni. Il punto è che per Pioli, il confronto con la stagione precedente, è molto negativo: otto punti in meno e nemmeno l'idea di correre per la Champions League. E poiché ora l'obiettivo imprescindibile, anche e soprattutto per le casse, è la qualificazione all'Europa League, se dopo queste tre partite la situazione fosse ancor peggiore, ed è probabile, ecco che il Milan potrebbe cambiare, e subito, in panchina.

"Non è più il mio Milan, resto solo per passione". Ibra a muso duro con il club: l'incontro di fuoco con l'ad Gazidis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.