Formula 1, subito Mercedes: pole di Bottas, poi Hamilton. Disastro Ferrari: Leclerc 7°, Vettel 11°

Il finlandese Valtteri Bottas ha beffato di soli 12 millesimi (1’02”939) Lewis Hamilton. Terzo tempo per Max Verstappen, che si conferma sempre un cliente scomodo per tutti su questa pista. Quarto Lando Norris con la McLaren. Sesto e nono tempo per Sergio Perez e Lance Stroll con la sorprendente Racing Point.

Ferrari, è subito disastro: prove libere in Austria, Leclerc-Vettel imbarazzanti. Mentre Hamilton...

Male le Ferrari, con Charles Leclerc settimo e Sebastian Vettel eliminato in Q2 che sarà costretto a partire 11°. Il Cavallino, ricorda l'edizione on line la Gazzetta dello Sport, aveva detto che non sarebbe stato un inizio facile, ma un distacco di questo tipo, con Red Bull, McLaren e Racing Point davanti è un pessimo segnale. Domani, ore 15.10, la diretta della gara su Sky Sport F1.

