Formula 1, Ferrari disastrosa nelle prove libere in Austria: Hamilton fa il vuoto, Leclerc-Vettel nelle retrovie

Si apre ufficialmente la caccia di Lewis Hamilton al settimo titolo mondiale di Formula 1. Il pilota britannico ha fatto registrare il miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio d’Austria. Il numero uno della Mercedes ha chiuso con 356 millesimi di vantaggio sul compagno Valtteri Bottas e con 602 millesimi su Max Verstappen. Parecchio attardate le Ferrari, che hanno accumulato un ritardo superiore al secondo: Charles Leclerc è decimo (+1.103) e Sebastian Vettel è dodicesimo (+1.261). Per ora sembra essere confermato il grande timore della Ferrari di non essere all’altezza della situazione, almeno per ora: tutta la squadra è stata fin troppo sincera sul ritardo della macchina. E dalle prime prove si intuisce che le parole di Leclerc non sono esagerate: “Non sarà una stagione facile, al 99% faremo più fatica dell’anno scorso”.

