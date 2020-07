Sebastian Vettel umiliato dalla Red Bull: "Vuole venire qui? Meglio un anno sabbatico"

10 luglio 2020 a

Sebastian Vettel ha tanti pensieri per la testa. Ha un mondiale di Formula 1 da disputare con la Ferrari praticamente da separato in casa, dato che a Maranello lo hanno messo alla porta decidendo di non rinnovargli il contratto in scadenza al termine di questa stagione. Poi il pilota tedesco dovrà decidere il da farsi, le opzioni sul tavolo sono diverse: prendersi un anno sabbatico, ritirarsi o cercare un altro team. Possibilmente competitivo: il sogno è un posto alla Mercedes, ma Vettel ha fatto sapere che accetterebbe volentieri anche un’offerta della Red Bull per il 2021. Ma il boss Helmut Marko lo ha subito stroncato, negando l’interesse: “Meglio per lui un anno di stop”. Una frase che sa tanto di umiliazione per il tedesco, ormai smarritosi in pista da almeno un paio di stagioni.

