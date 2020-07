Inter, Antonio Conte sotto accusa: "Allenamenti troppo duri", la rivolta dei calciatori

11 luglio 2020 a

L'intensità atletica è una delle caratteristiche principali del metodo di allenamento di Conte. Alcuni giocatori della rosa nerazzurra ritengono che gli allenamenti condotti alla Pinetina, dalla ripresa dell'attività, siano stati troppo duri in rapporto alle tempistiche della competizione da affrontare. Sul tema c'è stato solo uno scambio di opinioni tra i calciatori nerazzurri, convinti che sarebbe più opportuno rallentare i ritmi.

La differente visione sulla preparazione atletica, scrive la Stampa, è solo uno degli elementi che contribuiscono a creare in questo momento un certo scollamento tra la squadra e il tecnico. Anche le parole dell'allenatore, dopo la partita del Bentegodi, fotografano un momento difficile: "A fine anno farò le mie considerazioni, così come le farà il club. A tutti piacerebbe vincere, ma bisogna capire quanto si è vicini o lontani dal farlo". Il club non ha intenzione di esonerare il tecnico salentino.

