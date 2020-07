Serie A, Lazio in crisi nera: il Sassuolo banchetta, terzo ko consecutivo e addio scudetto

11 luglio 2020 a

La Lazio completa il disastro con la terza sconfitta consecutiva nell’arco di una settimana e dice addio in maniera definitiva allo scudetto. Stasera la Juve può scappare a +10, ma anche 7 punti di vantaggio a 6 giornate dalla fine sono abbastanza per tenere lontani i biancocelesti, ormai con il morale sotto i tacchi anche solo per pensare di rimontare. E dire che stavolta la squadra di Inzaghi era stata aiutata dal Var, che in maniera discutibile ha annullato il gol di Raspadori dopo pochi minuti. Il Sassuolo però domina e sembra poter far gol in qualsiasi momento, ma a passare in vantaggio è la Lazio con Luis Alberto. Nella ripresa arriva il ribaltone: Raspadori, classe 2000, si rifà con la rete del pareggio, poi Caputo in pieno recupero trova il 2-1 in area e spedisce all’inferno i biancocelesti, mentre per i neroverdi si tratta della quarta vittoria consecutiva.

