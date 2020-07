Ferrari, schianto Leclerc-Vettel al primo giro: ritirati tutti e due, ecco il video del suicidio

12 luglio 2020 a

Impensabile e drammatico suicidio sportivo per le Ferrari, al primo giro del gp di Austria, il secondo della stagione. Partite già dalle retrovie dopo le pessime squalifiche, con Charles Leclerc vittima anche di una penalizzazione, le rosse chiudono a tempo record un weekend infernale. E stavolta la colpa è tutta del monegasco. Leclerc si fa prendere dalla foga di recuperare le posizioni, dunque poco dopo il via cerca di infilarsi all'interno di Sebastian Vettel in curva 3. Il risultato? Un disastroso schianto che demolisce l'alettone posteriore di Vettel e costringe Leclerc al ritiro. Zero punti per tutti e due. Peggio di così non poteva andare. E pensare che i due, già ai ferri corti dallo scorso anno, dovranno sopportarsi ancora per tutta questa stagione. Che pare già da dimenticare.

