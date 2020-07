Victor Osimhen al Napoli, affare fatto e record storico: 81 milioni di euro per l'attaccante del Lille

14 luglio 2020 a

Colpo da record per il Napoli: affare praticamente fatto per Victor Osimhen, giovanissimo attaccante del Lilla per cui il presidente Aurelio De Laurentiis staccherà un assegno da 81 milioni di euro. A breve le firme in Sardegna, con il 21enne talento esploso quest'anno in Ligue 1 (18 gol in 38 partite) che guadagnerà 5 milioni a stagione. Osimhen diventa di slancio l'acquisto più caro della storia del Napoli, quasi doppiando i 42 milioni spesi lo scorso anno per Lozano dal Psv. Il ds Giuntoli è partito insieme ai legali Pompilio e Chiavelli per avere la firma del giocatore, poi le visite mediche e per giovedì è previsto l'annuncio ufficiale. L'attaccante, che oggi percepisce un ingaggio di 800mila euro l'anno.

