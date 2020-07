Ferrari, Nicolas Todt per sostituire Mattia Binotto: l'indiscrezione sul figlio d'arte e agente di Leclerc

17 luglio 2020 a

a

a

Il destino di Mattia Binotto in Ferrari sembra essere già segnato. C’è chi dice che potrebbe saltare già all’indomani del GP d’Ungheria nel caso in cui le Rosse dovessero far registrare un altro disastro, dopo quello della settimana scorsa in cui si sono auto-eliminate dopo appena un paio di curve. Secondo le indiscrezioni di CircusF1, uno dei nomi valutati da Elkann e Camilleri per la posizione di team principal è quello di Nicolas Todt, figlio dell’attuale presidente Fia e manager di Charles Leclerc: classe 1977, il figlio d’arte potrebbe essere chiamato a guidare la rinascita della Ferrari, proprio come accaduto con il padre, che dal 1993 ha avviato una rivoluzione che ha reso la scuderia di Maranello una super potenza della Formula 1. La priorità numero uno della Ferrari sarebbe però un’altra: ingaggiare al più presto un direttore tecnico.

"Il problema è il motore Ferrari". Anche Cenerentolo prende a schiaffi Binotto: si mette male

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.