Serie A, occasione mancata: l'Atalanta frena a Verona e rimanda la Champions

18 luglio 2020 a

a

a

L'Atalanta frena al Bentegodi e rimanda la qualificazione matematica alla Champions. Un solido e organizzato Verona, ormai salvo e senza più obiettivi di classifica, impone il pareggio (1-1) alla macchina da gol diretta da Gasperini: nella ripresa, al vantaggio siglato da Zapata, risponde l'ex Pessina, al secondo gol consecutivo. Meno lucida e cattiva del solito, si vede solo a tratti la solita, straripante Dea. Bravo l''allievo' Juric a studiare le mosse per imbrigliare il suo maestro. Ma alla fine, per i bergamaschi, si può parlare di occasione mancata: un successo avrebbe potuto mettere un po' di pressione alla Juventus. L'Atalanta sale a 71 punti agganciando provvisoriamente al secondo posto l'Inter, l'Hellas raggiunge quota 45: troppo lontana ormai l'Europa per i veneti, comunque protagonisti di un grande campionato.

"La pausa lo ha rigenerato, io punto ancora su Valentino Rossi". Melandri, un sogno clamoroso in MotoGp

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.