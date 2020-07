Milan, il nodo Ante Rebic: il riscatto? Quel grosso problema del mezzo cartellino alla Fiorentina

21 luglio 2020 a

Occhio, Milan. Tra i protagonisti indiscussi di questa stagione, in particolare della seconda parte, c'è Ante Rebic: per lui un 2020 da favola che ha convinto la società a confermarlo. Ma non tutto è scontato: il suo agente, Fali Ramadani, è atteso a Milano mercoledì 22 agosto per iniziare la trattativa per il riscatto dall'Eintracht Francoforte (Rebic è in prestito biennale che scadrebbe nel 2021). Il Milan punta allo scambio alla pari con André Silva, insomma non si vuole spendere, ma il problema è legato al 50% del cartellino del croato, che sarebbe destinato alla Fiorentina. L'incontro, insomma, servirà per trovare un'intesa. Ma non solo: servirà anche per parlare di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, anche lui assistito da Ramadani. Sulle tracce di Jovic c'è anche il Napoli, dunque i rossoneri vorrebbero accelerare. Il problema dell'attaccante è l'ingaggio, ad oggi troppo alto per il nuovo corso rossonero che dovrebbe, a questo punto il condizionale è d'obbligo, aprirsi con Ralf Rangnick.

