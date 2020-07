Inter, Antonio Conte alza la voce? E passa subito all'incasso: indiscreto-terremoto, arriva il super-bomber

22 luglio 2020 a

Antonio Conte alza la voce e l'Inter risponde. Almeno stando a voci e retroscena di stampa, nel dettaglio almeno stando a quanto rivelato da Il Giornale sul prossimo mercato dei nerazzurri. Sul taccuino due centrocampisti, i preferiti sono Vidal e Tonali: obiettivo, rimpiazzare i partenti Vecino e Gagliardini. E ancora, si lavora per acquistare Sanchez a titolo definitivo dal Manchester United. Dunque caccia a un laterale mancino: Emerson Palmieri il primo obiettivo, ma anche Goesens dell'Atalanta fa gola. E ancora si torna alla scorsa estate, a Edin Zeko, pupillo di Conte, che potrebbe lasciare la Roma per 10-15 milioni di euro. E sempre dalla Roma si cerca Nicolò Zaniolo, che ha rotto con Fonseca (anche se nelle ultime ore ha giurato amore ai giallorossi, giuramento che sembra però più una mossa dovuta per cercare di finire la stagione in modo dignitoso). Il costo? Dai 50 milioni di euro in su. Sulle sue tracce il Tottenham ma anche la Juve, che offre 20-25 milioni più Federico Bernardeschi.

