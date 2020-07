Serie A, all'Olimpico Simeone illude il Cagliari: ma Milinkovic e Immobile poi regalano alla Lazio la vittoria

23 luglio 2020 a

La Lazio ribalta il Cagliari e ritrova il successo. Il 2-1 rifilato ai sardi all'Olimpico fa tirare un sospiro di sollievo a Inzaghi. I tre punti spezzano il digiuno che durava da cinque gare: ultima gioia, la vittoria contro il Torino (30 giugno). E, soprattutto, permettono di blindare il quarto posto (che però non assicura ancora il pass Champions), Lazio che incassa la rete di Simeone prima dell'intervallo ma nella ripresa reagisce con due dei simboli della squadra, Milinkovic-Savic e Immobile, al 31° centro in campionato. Biancocelesti che salgono a 72 punti, a -1 dall'Inter e restano in corsa per il secondo posto.

Ko indolore per un indomito Cagliari, arrivato nella Capitale con la salvezza in tasca: i sardi se la giocano, Cragno li tiene a galla con almeno 6-7 interventi decisivi. Biancoecelesti virtualmente in Champions, soltanto se Napoli e Roma, entrambe fuori dalle prime 4 della classe, dovessero vincere Champions ed Europa League la quarta posizione in classifica non sarebbe più sufficiente per accedere alla massima competizione europea.

