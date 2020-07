Serie A, il Napoli consolida il settimo posto in classifica: contro il Sassuolo è un 2 a 0

25 luglio 2020 a

a

a

Il Napoli supera al San Paolo il Sassuolo per 2-0 con reti di Hysaj all'8' e di Allan al 93' consolidando il settimo posto in classifica ma i partenopei hanno mostrato evidenti lacune in quello che era stato presentato come un test anti-Barcellona. Il Sassuolo è andata in rete per quattro volte ma in tutte e quattro le occasioni l'arbitro ha annullato per fuorigioco. Per i neroverdi una battuta d'arresto immeritata che mette a rischio l'ottavo posto in classifica.

