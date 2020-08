Inter, dopo la sfuriata di Antonio Conte ecco la pista che porta a Max Allegri: ribaltone in panchina?

03 agosto 2020 a

La sfuriata di Antonio Conte dopo l'ultima di campionato vinta contro l'Atalanta è stata troppo tosto per passare in sordina. Tanto che l'Inter, scrive la Gazzetta dello Sport, sta prendendo in considerazione l'idea di troncare con il mister salentino. L'idea, insomma, ronza in testa a Zhang. E il presidente ha già individuato il sostituto: Max Allegri. Per inciso, ormai da lunghe settimane i rapporti tra Conte e la dirigenza nerazzurra - Beppe Marotta e Piero Ausilio - stavano degradando: la situazione, ora, è degenerata. A tal punto che non si può più escludere un divorzio anticipatissimo tra Conte e l'Inter: non esonero, ma dimissioni del primo, che - chissà - magari si è espresso in tal modo proprio perché ha già nuovi stimoli o progetti. E in quel caso, l'Inter, si butterebbe senza indugi su Max Allegri, al quale la società può garantire l'ingaggio desiderato.

