Serie A, decise le date del prossimo campionato: la corsa contro il tempo in vista dell'Europeo 2021

La Lega di Serie A ha preso una decisione sul prossimo campionato: inizierà nel weekend del 19-20 settembre e terminerà il 23 maggio, in modo da lasciare ampio spazio alle nazionali, che avranno un po’ di tempo per far rifiatare i calciatori e soprattutto per prepararsi agli Europei del 2021. La prossima Serie A ricomincerà quindi appena 47 giorni dopo la conclusione di quest’annata travagliata e resa eccezionale dall’epidemia di coronavirus che si è abbattuta sull’Italia e sul mondo: si è conclusa con la Juventus campione per la nona volta consecutiva, ma intanto il calcio giocato non è finito qui, perché adesso è l’ora della Champions e dell’Europa League. L’indicazione definitiva sulla partenza del prossimo campionato dovrà essere approvata dal Consiglio Federale di martedì, ma questo sembra un passaggio scontato: la Serie A dovrebbe fermarsi per la sosta natalizia dal 23 dicembre al 3 gennaio, mentre i turni infrasettimanali dovrebbero essere cinque (oltre a quello di mercoledì 6 gennaio) in modo da garantire la conclusione in tempo per l’Europeo.

